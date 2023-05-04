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المملكة تواصل حربها على المخدرات

بالمرصاد: ادعم الأجهزة الأمنية وبلغ عن مهربي ومروجي المخدرات

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
بالمرصاد: ادعم الأجهزة الأمنية وبلغ عن مهربي ومروجي المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو جهود الأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات، وذلك ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد لملاحقة مهربي ومروجي المخدرات في كافة أرجاء المملكة على البر والبحر، وحماية المجتمع السعودي من خطر يهدد حياتهم ومستقبلهم.

أحدث التقنية

بين مقطع الفيديو تكاتف كافة الأجهزة الأمنية وحرس الحدود ومكافحة المخدرات، للقبض على المتورطين في تهريب وترويج المخدرات، وملاحقتهم بأحدث الأجهزة التقنية المتطورة.

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الإبلاغ واجب وطني

وحث الأمن العام المواطنين والمقيمين عبر مقطع فيديو، على أهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في المملكة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود 994 أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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