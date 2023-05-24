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يوم السبت المقبل في دوري روشن

بانيجا يغيب عن مباراة الشباب والتعاون

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
بانيجا يغيب عن مباراة الشباب والتعاون
المواطن - فريق التحرير

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سيغيب اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا، نجم نادي الشباب، عن مباراة التعاون يوم السبت المقبل في الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونال اللاعب الأرجنتيني بالأمس بطاقة صفراء في مباراة النصر؛ حيث خسر الشباب بثلاثية مقابل هدفين، مما تؤدي لغيابه عن مواجهة نادي التعاون يوم السبت المقبل.

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ويتواجد الليث في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، وفقد الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن، وذلك بعد أن خسر آخر 3 جولات أمام فرق الاتفاق والوحدة والنصر.

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