بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التوافق الذي تم التوصل إليه، فجر اليوم الأحد، على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد.

وأضاف الرئيس الديموقراطي أن مشروع القانون يمثل تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد، لكنه أكد أن الاتفاق يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف.

إبعاد شبح التخلف عن السداد

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أعلنا التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين لإبعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة.

وسيصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء على الاتفاق وفق ما أوضح ماكارثي، على أن يُقدم مجلس الشيوخ على ذلك لاحقًا.

ورأى ماكارثي في كلمة مقتضبة أن التسوية بشأن الميزانية التي لم يكشف عن تفاصيلها جديرة بالشعب الأمريكي.

تخفيضات غير مسبوقة

ورحب المسؤول المحافظ بـ التخفيضات غير المسبوقة في الإنفاق العام التي نص عليها الاتفاق وكانت تشكل المطلب الرئيسي للجمهوريين.

ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد وصولاً إلى تسديد ديونه، وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.

وخلافًا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقًا قانونيًا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه، ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.