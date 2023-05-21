بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

مقترحات غير مقبولة

وأكد بايدن الأحد على أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي غير مقبولة، وفق وكالة فرانس برس.

وكان بايدن قد قال في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفًا عن السداد عبر القيام بأمر شائن، مؤكدًا على أنه يدرس المادة 14 في الدستور الأمريكي، مضيفًا: لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس.

وقال بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان: حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول.

تعقيد الأزمة

وكان الرئيس الأمريكي قال سابقًا إنه يعتقد أن المباحثات مع الإدارة والجمهوريين تمضي قدمًا، لكنه أضاف أنه من الصعب الجزم، متابعًا: لم نصل بعد إلى لب الأزمة، وسنعرف المزيد في اليومين المقبلين.