عرض سعودي لضم داني سيبايوس بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا الصحة: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه حساب المواطن يكشف موعد صدور الأهلية تاريخ التوسعات السعودية لـ الحرم المكي من المؤسس حتى الملك سلمان رونالدينيو: برشلونة على الطريق الصحيح
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.
وأكد بايدن الأحد على أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي غير مقبولة، وفق وكالة فرانس برس.
وكان بايدن قد قال في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفًا عن السداد عبر القيام بأمر شائن، مؤكدًا على أنه يدرس المادة 14 في الدستور الأمريكي، مضيفًا: لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس.
وقال بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان: حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول.
وكان الرئيس الأمريكي قال سابقًا إنه يعتقد أن المباحثات مع الإدارة والجمهوريين تمضي قدمًا، لكنه أضاف أنه من الصعب الجزم، متابعًا: لم نصل بعد إلى لب الأزمة، وسنعرف المزيد في اليومين المقبلين.