Icon

عرض سعودي لضم داني سيبايوس Icon بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة Icon تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي Icon اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا Icon الصحة: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين Icon أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن Icon سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه Icon حساب المواطن يكشف موعد صدور الأهلية Icon تاريخ التوسعات السعودية لـ الحرم المكي من المؤسس حتى الملك سلمان Icon رونالدينيو: برشلونة على الطريق الصحيح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يدرس استخدام آلية دستورية لتجنب تخلف السداد

بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة
المواطن - قريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

مقترحات غير مقبولة

وأكد بايدن الأحد على أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي غير مقبولة، وفق وكالة فرانس برس.

قد يهمّك أيضاً
رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة

رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة

توقعات بتقلبات جوية غير موسمية وأمطار وعواصف

توقعات بتقلبات جوية غير موسمية وأمطار وعواصف

وكان بايدن قد قال في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفًا عن السداد عبر القيام بأمر شائن، مؤكدًا على أنه يدرس المادة 14 في الدستور الأمريكي، مضيفًا: لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس.

قد يهمّك أيضاً
سبب ظهور البقعة السوداء على جانبي وجنات الوجه

سبب ظهور البقعة السوداء على جانبي وجنات الوجه

حدث جوهري يعلق تداول سهم الخليج للتدريب

حدث جوهري يعلق تداول سهم الخليج للتدريب

بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة

وقال بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان: حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول.

تعقيد الأزمة

وكان الرئيس الأمريكي قال سابقًا إنه يعتقد أن المباحثات مع الإدارة والجمهوريين تمضي قدمًا، لكنه أضاف أنه من الصعب الجزم، متابعًا: لم نصل بعد إلى لب الأزمة، وسنعرف المزيد في اليومين المقبلين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية