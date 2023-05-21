Icon

مركز التدريب العدلي يوفر 46 ألف مقعد تدريبي Icon خصم 12 نقطة يُهدد حلم يوفنتوس Icon بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16 Icon وظيفة لكل خريج في ملتقى الكلية التقنية للتوظيف Icon الشباب يسعى لإنقاذ موسمه ضد النصر Icon عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان Icon الصندوق العقاري يوقع اتفاقيتين لتمويل الدعم السكني Icon أسوأ فيضانات منذ 100 عام تغرق إيطاليا Icon تعليق التدريب التقني حضوريًا مساء اليوم في نجران Icon السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في إطار دعم واشنطن لكييف ضد موسكو

بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده ستعمل على تدريب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لمساعدة الاوكرانيين على مواجهة الهجوم الروسي.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الأحد، أن مجموعة الدول الصناعية الـ 7 الكبرى تعهدت بمنع انتشار الأسلحة النووية، موضحًا: لا نسعى لقطع العلاقة مع الصين وإنما تقليل المخاطر.

قد يهمّك أيضاً
عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان

عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان

الصحافة العالمية: محمد بن سلمان أمير السلام

الصحافة العالمية: محمد بن سلمان أمير السلام

بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16

قد يهمّك أيضاً
دموع وأحضان وسجدة شكر.. مشاهد من فرحة الطلبة السعوديين بجوائز آيسف

دموع وأحضان وسجدة شكر.. مشاهد من فرحة الطلبة السعوديين بجوائز آيسف

بوروسيا دورتموند يواصل مطاردة بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند يواصل مطاردة بايرن ميونخ

تعثر أمريكا في سداد الديون

وفي الخطاب نفسه، لفت الرئيس جو بايدن، إلى أنه يفكر باستخدام صلاحياته كرئيس لـ الولايات المتحدة، لمنع تعثر أمريكا بسداد ديونها، وذلك مع ارتفاع قيمة الدين العام للبلاد، والذي يضعها في مأزق كبير.

ويُذكر أن بعد نشر البيان الختامي لمجموعة السبع، أمس السبت، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قادة مجموعة السبع، كندا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بالرغبة في احتواء روسيا والصين.

بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16

رد فعل الصين

كذلك، أبدت بكين، استياءها الشديد من بيان نشرته مجموعة السبع، ووجهت فيه انتقادات إليها بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان واتهمتها بالتدخل في ملفات عدة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن الصين كدولة رئيسية مسؤولة، تدعم بقوة النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، والنظام الدولي المدعوم بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولن تقبل الصين أبدًا بالقواعد المزعومة التي تفرضها قلة، لا يقبل المجتمع الدولي ولن يقبل القواعد الغربية التي تهيمن عليها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تسعى إلى تقسيم العالم على أساس الأيديولوجيات والقيم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية