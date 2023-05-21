بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده ستعمل على تدريب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لمساعدة الاوكرانيين على مواجهة الهجوم الروسي.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الأحد، أن مجموعة الدول الصناعية الـ 7 الكبرى تعهدت بمنع انتشار الأسلحة النووية، موضحًا: لا نسعى لقطع العلاقة مع الصين وإنما تقليل المخاطر.

تعثر أمريكا في سداد الديون

وفي الخطاب نفسه، لفت الرئيس جو بايدن، إلى أنه يفكر باستخدام صلاحياته كرئيس لـ الولايات المتحدة، لمنع تعثر أمريكا بسداد ديونها، وذلك مع ارتفاع قيمة الدين العام للبلاد، والذي يضعها في مأزق كبير.

ويُذكر أن بعد نشر البيان الختامي لمجموعة السبع، أمس السبت، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قادة مجموعة السبع، كندا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بالرغبة في احتواء روسيا والصين.

رد فعل الصين

كذلك، أبدت بكين، استياءها الشديد من بيان نشرته مجموعة السبع، ووجهت فيه انتقادات إليها بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان واتهمتها بالتدخل في ملفات عدة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن الصين كدولة رئيسية مسؤولة، تدعم بقوة النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، والنظام الدولي المدعوم بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولن تقبل الصين أبدًا بالقواعد المزعومة التي تفرضها قلة، لا يقبل المجتمع الدولي ولن يقبل القواعد الغربية التي تهيمن عليها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تسعى إلى تقسيم العالم على أساس الأيديولوجيات والقيم.