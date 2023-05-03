بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: إن الرئيس جو بايدن لن “يتفاوض” مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، وهو الأمر الذي يتعين على الكونجرس الأمريكي أن يقرره، لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

القرار يرجع للكونجرس

وأضافت جان بيير: “هذه ليست قضية سنتفاوض بشأنها”، مشيرة إلى أن القرار يرجع إلى الكونجرس، لتفادي تخلف البلاد عن سداد ديونها.

واعتبرت جان بيير أن المعارضة الجمهورية يجب أن تقر هذه الزيادة في سقف الدين “من دون شروط”، بينما عرض الرئيس الأمريكي اجتماعًا في 9 مايو، مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حتى تتفادى الولايات المتحدة وضعا تكون فيه غير قادرة على الوفاء بدفع ديونها في مواعيدها.

وبدون رفع سقف الدين، يمكن أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية وتتخلف عن سداد الديون اعتبارا من 1 يونيو، وفقًا لوزيرة الخزانة جانيت يلين.

واسترسلت جان بيير أن بايدن على استعداد لمناقشة “عملية منفصلة حول خفض الميزانية” لكن قضية سقف الديون ستكون بمنأى عن ذلك.

منع التخلف عن السداد

وأردفت: “من واجب الكونجرس الدستوري منع التخلف عن السداد… نظرًا إلى الوقت المحدود المتاح أمام الكونجرس الآن، من الواضح أن السبيل العملي الوحيد لتجنب التخلف عن السداد هو أن يعلق الكونجرس الحد من سقف الدين من دون شروط”.

إضافة إلى ذلك، قالت: إن بايدن يعتبر أن تخفيض الإنفاق الذي اقترحه مكارثي “غير معقول” و”خطير”.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب حيث يتمتعون بأغلبية ضئيلة، مشروع قانون مقترح من شأنه أن يسمح برفع سقف الاقتراض مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق في مجموعة من البرامج الحكومية، لكن ليس لدى المشروع أي فرصة تقريبًا لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يحظى الديموقراطيون بغالبية المقاعد.