بايدن: واثق من إقرار الكونجرس اتفاق سقف الدَّين

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه واثق بإقرار الكونجرس اتفاق سقف الدَّين.
وأردف جو بايدن، اليوم، أن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين سيقرَّان اتفاق سقف الديون الذي جرى التوصل إليه في مطلع الأسبوع.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا توجد نقاط عالقة يتعيَّن حلها.