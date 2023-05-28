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لا توجد نقاط عالقة يتعيَّن حلها

بايدن: واثق من إقرار الكونجرس اتفاق سقف الدَّين

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
بايدن: واثق من إقرار الكونجرس اتفاق سقف الدَّين
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه واثق بإقرار الكونجرس اتفاق سقف الدَّين.

اتفاق سقف الديون

وأردف جو بايدن، اليوم، أن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين سيقرَّان اتفاق سقف الديون الذي جرى التوصل إليه في مطلع الأسبوع.

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وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا توجد نقاط عالقة يتعيَّن حلها.

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