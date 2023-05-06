بايدن يتحدث لأول مرة عن تقدمه بالسن: أعرف الكثير

تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البالغ 80 عامًا والذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، لأول مرة، عن تقدمه في السن، مؤكدًا على أنه جلب له حكمة وفيرة.

وأضاف بايدن في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته الأسبوع الماضي رسميا مع قناة إم إس إن بي سي التلفزيونية: لقد اكتسبت مقدارًا كبيرًا من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس.

مسألة نادرة

وأضاف بايدن، وهو ديمقراطي سيبلغ 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية: أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح لمنصب الرئاسة، وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرفا وكفؤا أيضا.

ونادرًا ما يتطرق جو بايدن إلى مسألة سنه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين، وفي العام 2024، قد يواجه مجددا الجمهوري دونالد ترامب البالغ الآن 76 عاما، في السباق إلى البيت الأبيض.

بايدن أول رئيس أوكتوجيني

وبحسب صحيفة The Washington Free Beacon فإنه بهذا العمر يُصبح بايدن أول رئيس أوكتوجيني أي الشخص الذي يتراوح عمره بين 80 و 89 عامًا، وهو أمر مثير للقلق بحسب وصف الصحيفة.

وقال التقرير: تجاوز بايدن متوسط ​​العمر المتوقع للذكور في الولايات المتحدة بخمس سنوات كاملة، وإذا حدثت مأساة له ستتولى كاميلا هاريس السلطة باعتبارها رئيسة أمريكا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.

ومع ذلك، قال أطباء البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلات معهم إنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة جو بايدن الذي بات الرئيس الأكبر سنًا في التاريخ الأمريكي.