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بايدن يزعم موت ابنه في حرب العراق رغم وفاته بالسرطان

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
بايدن يزعم موت ابنه في حرب العراق رغم وفاته بالسرطان
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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ادعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى، أن ابنه، بو، مات في العراق أثناء انضمامه لمشاة البحرية، وذلك أثناء حديثه مع القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان.

المرة الثالثة

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد أثار الرئيس بتصريحه هذا تساؤلات حول صحته العقلية، علمًا بأن هذه هي المرة الثالثة التي يلقي فيها بهذا التصريح، وجاء هذه المرة خلال زيارة غير رسمية مع القوات في محطة إيواكوني الجوية لقوات مشاة البحرية، حيث قال: كان ابني رائدًا في الجيش الأمريكي، لقد فقدناه في العراق.

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وكان بايدن في أكتوبر من العام الماضي قال أيضًا إن بو فقد حياته في العراق، وادعى في الشهر التالي أن العراق هو المكان الذي مات فيه ابنه.

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 بايدن ابني مات في حرب العراق !

كيف مات نجل جو بايدن؟

في الواقع، توفي نجل الرئيس بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 في مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند، عن عمر يناهز 46 عامًا بعد إعداده لمواصلة إرث والده السياسي.

وتعد هذه الزلات الصارخة نقطة سيئة لبايدن الذي يسعى لولاية ثانية في عام 2024، وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة Washington Post-ABC في وقت سابق من هذا الشهر أن 32% فقط من الجمهور يعتقدون أن بايدن لديه العقل المطلوب للعمل كرئيس.

ويسعى بايدن للحصول على فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات وسيكون عمره 86 عامًا حينها ليكون أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

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