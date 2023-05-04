بايدن يصدر أمرًا تنفيذيًا بمعاقبة من يزعزع استقرار السودان

أصدر البيت الأبيض، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يسمح بمعاقبة كل من يزعزع استقرار السودان.

وأعلن بايدن أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان “يجب أن تنتهي” مهددًا بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء، بحسب “العربية”.

وقال في بيان له إن “العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديموقراطية” مضيفًا “يجب أن ينتهي”.

استمرار المعارك

من جهتها، أعلنت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز، أنها لا تتوقع وقف المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأن أيًا منهما ليس لديه الدافع للسعي للسلام.

وقالت هينز أمام مجلس الشيوخ إن “المعارك في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتقديرنا، سيطول أمدها على الأرجح لأن الطرفين يعتقدان أن بإمكان كل منهما الفوز عسكريًا وليس لديهما دوافع تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وأضافت “يسعى الطرفان إلى مصادر دعم خارجية، من المرجح في حال نجحت، أن تُفاقم النزاع وتخلق احتمالات أكبر لمخاطر توسع رقعة التحديات في المنطقة”.

ورأت هينز، أكبر مسؤولي الاستخبارات في الولايات المتحدة، أن المعارك فاقمت ظروفًا إنسانية متردية أساسًا، “ما يثير شبح تدفق هائل للاجئين والحاجة إلى مساعدات في المنطقة”.