بايدن يضحك لدى سؤاله بشأن العفو عن ترامب

وأصبح ترامب في إبريل أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

وأبلغ القاضي خوان مرشان ترامب أن إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 مارس 2024. وذكّر مرشان المعنيين بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.

Biden laughed in response to a reporter's question about the possibility of pardoning Trump pic.twitter.com/1j3oL0ntBX

