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بعد مواجهة لائحة اتهام طويلة أمام القضاء الأمريكي

بايدن يضحك لدى سؤاله بشأن العفو عن ترامب

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
بايدن يضحك لدى سؤاله بشأن العفو عن ترامب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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بدا الرئيس جو بايدن مستمتعًا كثيرًا بسؤال بيتر دوسي، مراسل قناة فوكس نيوز بالبيت الأبيض، وهو يسأله عن إمكانية العفو عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

العفو عن ترامب

وظهر بايدن، خلال مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يضحك لدى سؤاله بشأن إمكانية العفو عن ترامب الذي يواجه لائحة اتهام طويلة أمام القضاء الأمريكي.

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أصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات بارتكاب جريمة، حدّد قاضٍ في نيويورك تاريخ 25 مارس 2024 موعدًا لبدء محاكمة دونالد ترامب في التهم الجنائية الموجّهة إليه؛ ما أثار امتعاض الرئيس السابق؛ لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

اتهامات ترامب

وأصبح ترامب في إبريل أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

وأبلغ القاضي خوان مرشان ترامب أن إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 مارس 2024. وذكّر مرشان المعنيين بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.

ويأتي موعد المحاكمة في خضمّ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والتي يأمل ترامب الفوز بها وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

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