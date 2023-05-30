بايدن يضحك لدى سؤاله بشأن العفو عن ترامب

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بدا الرئيس جو بايدن مستمتعًا كثيرًا بسؤال بيتر دوسي، مراسل قناة فوكس نيوز بالبيت الأبيض، وهو يسأله عن إمكانية العفو عن الرئيس السابق دونالد ترامب.
وظهر بايدن، خلال مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يضحك لدى سؤاله بشأن إمكانية العفو عن ترامب الذي يواجه لائحة اتهام طويلة أمام القضاء الأمريكي.
وأصبح ترامب في إبريل أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
وأبلغ القاضي خوان مرشان ترامب أن إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 مارس 2024. وذكّر مرشان المعنيين بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.
Biden laughed in response to a reporter's question about the possibility of pardoning Trump pic.twitter.com/1j3oL0ntBX
— Spriter (@Spriter99880) May 29, 2023
ويأتي موعد المحاكمة في خضمّ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والتي يأمل ترامب الفوز بها وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.