بايرن ميونخ بطلًا لـ الدوري الألماني

تُوج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني موسم 2022/2023 قبل قليل، وذلك بعد فوزه على فريق كولن بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر البطولة.

ملخص المباراة

وكان فريق البايرن، أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق كولن في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ديجان ليوبيسيتش في الدقيقة الـ80.

وعند حلول الدقيقة الـ90، نجح اللاعب جمال موسيالا في إحراز الهدف الثاني للبايرن ليُهدي الفوز واللقب للفريق البافاري.

اللقب الـ32 بـ الدوري الألماني

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 71 نقطة في صدارة الدوري الألماني ومتوجًا باللقب رقم 32 في تاريخه وللموسم الـ11 على التوالي، بينما تجمد رصيد فريق كولن عند 42 نقطة في المركز الـ11.

ونجح المدرب الألماني توماس توخيل في تحقيق أول بطولة له مع بايرن ميونخ، بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا لمواطنه نايجل ناجلسمان.