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في الدوري الألماني

بايرن ميونخ يسقط بثلاثية ضد لايبزيج

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
بايرن ميونخ يسقط بثلاثية ضد لايبزيج
المواطن - فريق التحرير

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خسر فريق بايرن ميونخ مساء اليوم ضد نادي لايبزيج بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان اللاعب سيرجي جنابري افتتح التسجيل لفريق البايرن في الدقيقة الـ25، ثم انتهى الشوط الأول بتفوق البايرن بهدف دون رد.

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لايبزيج يضرب بثلاثية

وفي الشوط الثاني، نجح فريق لايبزيج في إحراز 3 أهداف عبر كل من كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو ودومينيك سزوبوسزلاي في الدقائق الـ65 والـ76 والـ86.

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وبعد المباراة، أصبح رصيد لايبزيج 63 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد البايرن المتصدر عند 68 نقطة.

بايرن ميونخ ضد لايبزيج

دورتموند يهدد بايرن ميونخ

ويملك فريق بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية لتصدر الدوري الألماني، في حال فاز على نادي أوجسبورج مساء غد في الجولة الـ33.

وتُختتم مباريات الجولة الـ33 من الدوري الألماني غدًا بإقامة مباريات ” ماينز ضد شتوتجارت في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الثامنة والنصف مساءً”.

ويمر فريق بايرن ميونخ بفترة غير موفقة فنيًا منذ تعيين المدرب الألماني توماس توخيل حيث ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كما تراجعت نتائجه في 3 مباريات ضمن آخر 6 مباريات بالدوري الألماني حيث خسر مرتين وتعادل في مباراة.

بايرن ميونخ ضد لايبزيج

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