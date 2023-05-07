Icon

انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا Icon تغريم الاتحاد 10000 ريال Icon زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل Icon بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية Icon اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري Icon 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم Icon تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل Icon بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي Icon لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الفريق الألماني يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي

بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أن بايرن ميونخ الألماني قدم هدية إلى نادي برشلونة الإسباني من أجل السماح للأخير بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

طريقة برشلونة لإعادة ميسي

ويرغب برشلونة في إحداث تسوية مالية وتوفير أموال للتعاقد مع الصفقات للسماح له بتسجيلها من قبل رابطة الدوري الإسباني، مما جعل صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تذكر أن البايرن مهتم بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة في صيف 2023.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني

تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني

لوكا مودريتش يحسم قراره بشأن عرض النصر

لوكا مودريتش يحسم قراره بشأن عرض النصر

ويملك ديمبيلي شرطًا جزائيًا مع نادي برشلونة قدره 50 مليون يورو، رغم أن عقده ينتهي مع الفريق صيف عام 2024.

وقد لا يمانع برشلونة، رحيل عثمان ديمبيلي في ظل رغبة النادي الكتالوني في إيجاد أي طريقة للتعاقد مع ليونيل ميسي من جديد.

ليونيل ميسي

فوز صعب لـ بايرن ميونخ

وبالأمس، نجح الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ في تحقيق فوز صعب على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

برشلونة وريال مدريد - نهائي كاس السوبر الإسباني - الريال ضد برشلونة
عثمان ديميبيلي

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم البايرن بالهدف الأول عبر اللاعب سيرجي جنابري في الدقيقة الـ62، ثم عزز اللاعب الألماني ليروي ساني من تقدم البايرن بالهدف الثاني في الدقيقة الـ73.

وعند حلول الدقيقة الـ88 سجل اللاعب نيكلاس شميدت الهدف الأول لبريمن، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ ويُصبح رصيده 65 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بريمن عند 35 نقطة في المركز الـ12.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم