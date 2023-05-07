بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي

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كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أن بايرن ميونخ الألماني قدم هدية إلى نادي برشلونة الإسباني من أجل السماح للأخير بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويرغب برشلونة في إحداث تسوية مالية وتوفير أموال للتعاقد مع الصفقات للسماح له بتسجيلها من قبل رابطة الدوري الإسباني، مما جعل صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تذكر أن البايرن مهتم بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة في صيف 2023.
ويملك ديمبيلي شرطًا جزائيًا مع نادي برشلونة قدره 50 مليون يورو، رغم أن عقده ينتهي مع الفريق صيف عام 2024.
وقد لا يمانع برشلونة، رحيل عثمان ديمبيلي في ظل رغبة النادي الكتالوني في إيجاد أي طريقة للتعاقد مع ليونيل ميسي من جديد.
وبالأمس، نجح الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ في تحقيق فوز صعب على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم البايرن بالهدف الأول عبر اللاعب سيرجي جنابري في الدقيقة الـ62، ثم عزز اللاعب الألماني ليروي ساني من تقدم البايرن بالهدف الثاني في الدقيقة الـ73.
وعند حلول الدقيقة الـ88 سجل اللاعب نيكلاس شميدت الهدف الأول لبريمن، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ ويُصبح رصيده 65 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بريمن عند 35 نقطة في المركز الـ12.