بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أن بايرن ميونخ الألماني قدم هدية إلى نادي برشلونة الإسباني من أجل السماح للأخير بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

طريقة برشلونة لإعادة ميسي

ويرغب برشلونة في إحداث تسوية مالية وتوفير أموال للتعاقد مع الصفقات للسماح له بتسجيلها من قبل رابطة الدوري الإسباني، مما جعل صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تذكر أن البايرن مهتم بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة في صيف 2023.

ويملك ديمبيلي شرطًا جزائيًا مع نادي برشلونة قدره 50 مليون يورو، رغم أن عقده ينتهي مع الفريق صيف عام 2024.

وقد لا يمانع برشلونة، رحيل عثمان ديمبيلي في ظل رغبة النادي الكتالوني في إيجاد أي طريقة للتعاقد مع ليونيل ميسي من جديد.

فوز صعب لـ بايرن ميونخ

وبالأمس، نجح الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ في تحقيق فوز صعب على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.