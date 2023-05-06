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في الجولة الـ31 من الدوري الألماني

بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ في تحقيق فوز صعب على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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فوز ثمين لـ بايرن ميونخ

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم البايرن بالهدف الأول عبر اللاعب سيرجي جنابري في الدقيقة الـ62، ثم عزز اللاعب الألماني ليروي ساني من تقدم البايرن بالهدف الثاني في الدقيقة الـ73.

وعند حلول الدقيقة الـ88 سجل اللاعب نيكلاس شميدت الهدف الأول لبريمن، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ ويُصبح رصيده 65 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بريمن عند 35 نقطة في المركز الـ12.

بايرن ميونخ وفيردر بريمن - 1

مباريات الجولة الـ31

وكانت مباريات الجولة الـ31 من الدوري الألماني، بدأت أمس الجمعة بفوز كولن على باير ليفركوزن بثنائية لهدف، وفاز شالكة على ماينز بثلاثية مقابل هدفين.

وفي مباريات اليوم السبت، فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على بوخوم بهدفين دون رد، وفاز هيرتا برلين على شتوتجارت بهدفين لهدف، بينما فاز لايبزيج على فرايبورج بهدف دون رد، وفاز هوفنهايم على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية لهدف، بينما فاز أوجسبورج على نادي يونيون برلين بهدف دون رد، وفاز البايرن اليوم على بريمن بثنائية لهدف.

وتُختتم مباريات الجولة الـ31 غدًا الأحد بلقاء بين بوروسيا دورتموند وفولفسبورج يقام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ

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