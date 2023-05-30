بحر فلوريدا موقع هبوط ريانة برناوي وعلي القرني

كشفت قناة “الإخبارية”، أن بحر فلوريدا ربما يكون موقع هبوط رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني.

وقال موفد “الإخبارية” سهل الغانمي في تصريحات مباشرة إن 7 مواقع كانت محددة لنزول مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها ريانة برناوي وعلي القرني.

محطة الهبوط

وأضاف أنه ربما تكون فلوريدا هي المحطة التي سينزل فيها رائدا الفضاء، حيث تسقط المركبة في بحر فلوريدا، ومن ثم يتم نقل ريانة والقرني إلى مطار هيوستن الخاص بوكالة ناسا، ليتم استقبالهما هناك.

وتابع أن رحلة العودة تستغرق نحو 12 ساعة، ومن المتوقع أن يهبط ريانة والقرني في تمام الـ 5 إلى 6 صباحًا بتوقيت المملكة.

وكانت رحلة العودة للمركبة الفضائية التي تقل ريانة برناوي وعلي القرني بدأت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعد الانفصال من محطة الفضاء الدولية.

لحظة حرجة

ومع دخول المركبة الغلاف الجوي تبدأ اللحظة الحرجة وعندها ستكون سرعة المركبة ما يقارب 28.164 كم/ساعة، وأعلى درجة حرارة تصل إلى 1927 درجة مئوية.

وعند الدخول في اللحظة الحرجة، ينقطع الاتصال بين مركز الاتصال في الأرض والمركبة لمدة 6 دقائق تقريبًا، وبعد دخول الغلاف الجوي يتم إطلاق عدد 2 براشوت من المركبة على ارتفاع 5.5 كم وتعمل على تخفيف السرعة لتصل إلى 563 كم/ساعة، ثم يتم إطلاق عدد 4 براشوتات أخرى على ارتفاع 2 كم بحيث تؤدي إلى تخفيف سرعة المركبة إلى 192 كم/ساعة، وتستمر المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط المتوقعة على سرعة 27 كم/ساعة.

الهبوط النهائي

وتستمر المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط النهائي المتوقعة على سرعة 27 كم/ساعة على ساحلي فلوريدا الشرقي أو الغربي بالقرب من مدينة كيب – كانا فريال أو مدينة بنما، ويتم ترقبهم عبر الطائرات والقوارب ليتم حمل الكبسولة على متن أحد القوارب وخروج رواد الفضاء لإجراء الفحوصات الطبية.