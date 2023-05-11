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للموسم الرياضي الحالي 2022- 2023

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
المواطن - زياد العتيبي

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، غداً الجمعة، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022- 2023، بين فريقي الهلال والوحدة، في اللقاء الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى استعادة أمجاده التي حققها قبل 66 عامًا، عندما يواجه ضيفه فريق الهلال في نهائي كأس الملك مساء الغد، ويعتبر نادي الوحدة أول فريق يتوج بلقب كأس الملك في نسخة 1957، بعد فوزه على الاتحاد في المباراة النهائية.

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ويفاضل مدرب نادي الوحدة خوسيه لويس سييرا بين الثنائي علي مكي ومدافع درجة الشباب فهد الجيزاني للدفع بأحدهما كبديل للحافظ بجانب المدافع الدولي الكوستاريكي أوسكار.

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أما الهلال فقد سبق أن حصد لقب كأس الملك 9 مرات آخرها في عام 2020 على حساب النصر.
ولعب الفريقان 7 لقاءات حيث فاز الهلال 6 مرات، وتعادل الفريقان في لقاء واحد بينما لم يسبق للوحدة أن فاز على الهلال في الكأس.

ومن المتوقع أن يستقر الأرجنتيني رامون دياز على إشراك عبد الله عطيف بدلاً من كويلار الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف، ويفضل دياز تأجيل اختيار التشكيل الأساسي للفريق لحين خوض المران الأخير مساء اليوم.

يذكر أن الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بهدف دون رد، بينما تأهل نادي الوحدة على حساب النصر بهدف دون رد في نصف النهائي في إبريل الماضي.

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