بحيرات صينية أصبحت أكثر زرقة وخضرة بالعقود الأخيرة

أصبحت بحيرات الصين، أكثر زرقة وخضرة في العقود الأخيرة لأسباب، من بينها ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار، وفقًا لما توصل إليه علماء صينيون ودوليون في دراسة نشرت حديثًا.

أصبحت أكثر زرقة

وبحسب الدراسة التي نشرتها أخيرًا مجلة رسائل البحوث الجيوفيزيائية، فإن ألوان 68 في المائة من البحيرات منذ عام 1984 إلى عام 2021 تحولت نحو أطوال موجية بصرية أقصر.

وأوضحت الدراسة أن البحيرات الزرقاء غرب الصين، مثل هضبة تشينغهاي-التبت، أصبحت أكثر زرقة، بينما تحولت البحيرات ذات اللون الأخضر-الأصفر شرق الصين إلى ألوان أكثر اخضرارًا.

وكشف العلماء في دراستهم عن أسباب تغير ألوان البحيرات في الصين، قائلين: إن معظم البحيرات على هضبة تشينغهاي-التبت تتسم بكونها عميقة وألوانها المائية زرقاء بشكل رئيسي. وأضافوا أن ألوان تلك البحيرات التي تحولت إلى اللون الأزرق في الأربعين عامًا الماضية هي مرتبطة بشكل أساسي بتوسع البحيرة وزيادة الشفافية الناتجة عن احترار المناخ والترطيب.

أخضر أو أصفر

وأوضحوا أن البحيرات شرق الصين تكون ضحلة بشكل أساسي ولونها إما أخضر أو أصفر، مشيرين إلى أن الانخفاض في سرعة الرياح في معظم المناطق خلال الأربعين عامًا الماضية أدى إلى إضعاف إعادة تعليق الرواسب، فضلًا عن أن زيادة الغطاء النباتي في الحوض يقلل من دخول الجسيمات إلى البحيرة، وهما سببان جعلا البحيرات تصبح أكثر اخضرارًا.

ووفقًا للدراسة، فإن تلك النتائج يمكن أن تساعد في فهم التغيرات في ألوان البحيرات وتأثرها بتغير المناخ والأنشطة البشرية.