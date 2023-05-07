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يسهم في منح الحجية المطلقة

بدء أعمال السجل العقاري في الرياض

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
بدء أعمال السجل العقاري في الرياض
المواطن - واس

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بدأت اليوم أعمال “السجل العقاري” في حي الفلاح بمدينة الرياض كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وسيتبعه كافة أحياء ومدن ومناطق المملكة.

رحلة التطوير

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج أن السجل العقاري هو امتداد لرحلة التطوير في التوثيق العقاري، ويسهم في منح الحجية المطلقة للصكوك ورفع الثقة في السوق العقاري ليشهد تاريخ العقار السعودي اليوم نقلة نوعية وهامة خصوصًا في مجال التوثيق العقاري.

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وأوضح المفرج إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات مُتاحًا الآن بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar حيث يتعين على سكان حي الفلاح في العاصمة الرياض من ملاك العقارات تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك ).

بيانات وأوصاف العقار

وبين المفرج أن السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم في حي الفلاح قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وكافة ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات والتي تمت خلال الفترة الماضية.

يُذكر بأنَّ “مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري” في رويال مول بمدينة الرياض الذي افتتح مؤخرًا ويتم تشغيله عن طريق شركة ” السجل العقاري يستقبل المستفيدين طوال أيام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 والذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات.

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