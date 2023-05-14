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دعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة لتقديم صكوك إثبات ملكيتهم

بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لتوسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لتوسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

ودعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة بالقرار إلى تقديم صكوك إثبات ملكيتهم “محدّثة” والخرائط التنظيمية والهوية الوطنية لإدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.

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