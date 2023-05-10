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استمرار تقديم الدعم الإضافي حتى يوليو 2023

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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بدأ اليوم إيداع الدعم المخصص لشهر مايو 2023 في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن المكتملة طلباتهم، شاملًا الدعم الإضافي بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.

مواعيد الصرف

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

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تمديد الدعم

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

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