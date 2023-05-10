بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي

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بدأ اليوم إيداع الدعم المخصص لشهر مايو 2023 في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن المكتملة طلباتهم، شاملًا الدعم الإضافي بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.