بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي

مواعيد الصرف

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.