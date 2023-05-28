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450 ألف سهم للأفراد

بدء الاكتتاب في أسهم الموارد للقوى البشرية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
بدء الاكتتاب في أسهم الموارد للقوى البشرية
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المواطن - فريق التحرير

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يبدأ اليوم الأحد 28 مايو 2023، اكتتاب الأفراد في 450 ألف سهم من أسهم شركة الموارد للقوى البشرية بسعر 64 ريالاً، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

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فترة اكتتاب شريحة الأفراد

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن فترة اكتتاب شريحة الأفراد ستستمر مدة 3 أيام، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023.

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هذا وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 26 ديسمبر 2022، على طلب الشركة طرح 4.5 ملايين سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 15 مليون سهم (150 مليون ريال).

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