بدء الاكتتاب في أسهم الموارد للقوى البشرية

يبدأ اليوم الأحد 28 مايو 2023، اكتتاب الأفراد في 450 ألف سهم من أسهم شركة الموارد للقوى البشرية بسعر 64 ريالاً، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

فترة اكتتاب شريحة الأفراد

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن فترة اكتتاب شريحة الأفراد ستستمر مدة 3 أيام، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023.

هذا وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 26 ديسمبر 2022، على طلب الشركة طرح 4.5 ملايين سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 15 مليون سهم (150 مليون ريال).