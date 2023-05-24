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بدء الميركاتو الصيفي بدوري روشن 1 يوليو

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
بدء الميركاتو الصيفي بدوري روشن 1 يوليو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن مواعيد فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية في دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024.

موعد فترتي الانتقالات

ومن المقرر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، في الأول من يوليو المقبل وحتى يوم 7 سبتمبر، فيما يبدأ الميركاتو الشتوي، يوم 1 يناير ويستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

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ويشهد الموسم الرياضي الحالي منافسة قوية على لقب الدوري قبل جولتين على نهاية المسابقة، حيث ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالصدارة برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

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دوري روشن السعودي
موعد فترتي الانتقالات – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 27 جولة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ66 نقطة، ثم النصر برصيد 63 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ42 نقطة، ثم ضمك بـ35 نقطة، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، الرائد 33 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الخليج برصيد 27 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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