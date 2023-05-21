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مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام

بدء تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
بدء تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي
المواطن - فريق التحرير

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بدأت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، في تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي، فيما نشرت شؤون الحرمين لقطات مصورة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر توثق اللوحات بالمسجد الحرام.

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الرواق السعودي

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلق تسمية “الرواق السعودي” على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، خلال احتفالية إسلامية كبرى حضرها عدد من أصحاب الفضيلة وأئمة الحرمين والمشايخ وحشد من كبار المسؤولين وقادة المنظومة الأمنية، في مبادرة إسلامية تاريخية غير مسبوقة.

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وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، في الكلمة الافتتاحية خلال الاحتفالية الكبرى: “من هذا المكان المبارك، جوار الكعبة المشرفة، أعلن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله وأطال في عمره- على إطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف”.

بداية انطلاق المشروع

وأشار إلى أن العمل على المشروع بدأ في عهد الملك سعود عام 1375هـ/ 1955م، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد، رحمهم الله جميعًا، ليستكمل تطويره في عهد الملك فهد والملك عبدالله- رحمهما الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله.

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