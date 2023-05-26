Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تطبيقًا لمرحلة اتفاق السلام المبرم

بدء تسريح قوات تيغراي في إثيوبيا

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
بدء تسريح قوات تيغراي في إثيوبيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية عن البدء في تسريح قوات التمرد في تيغراي، وذلك تطبيقًا لمرحلة جديدة من اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات المتمردين في المنطقة الواقعة شمالي البلاد، وفقًا لوسائل إعلام قريبة من المعسكرين.

نقل المقاتلين

وكشفت محطة “تيغراي تي في”، التلفزيون الرسمي في تيغراي، أن عملية “تسريح قوات الدفاع عن تيغراي بصدد الانطلاق”، وسيتم “نقل المقاتلين” إلى مواقع أخرى “اعتبارًا من 26 مايو 2023″، وذلك نقلًا عن “بعثة الاتحاد الإفريقي للرصد والتحقق والامتثال” المكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق المبرم في بريتوريا في الثاني من نوفمبر.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي

القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي

أوروجواي تدعم ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

أوروجواي تدعم ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

وذكرت محطة “فانا بي سي” التلفزيونية المقربة من “حزب الازدهار” بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد، أن “المرحلة الأولى من برنامج إعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين” في تيغراي “انطلقت رسميًّا” الجمعة في ضواحي ميكيلي، العاصمة الإقليمية لتيغراي، بحضور بعثة الاتحاد الإفريقي للرصد والتحقق والامتثال.

قد يهمّك أيضاً
نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت

نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت

الانصراف الحضوري اليوم في مدارس نجران 11.30 صباحًا

الانصراف الحضوري اليوم في مدارس نجران 11.30 صباحًا

برنامج إعادة الدمج

وأوردت المحطة نقلًا عن الجنرال ديربي ميكوريا، نائب رئيس المفوضية الوطنية لإعادة الدمج التي أنشأتها الحكومة الفيدرالية بعد التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، قوله متوجهًا إلى المقاتلين: “اغتنموا الفرصة التي يتيحها هذا السلام من أجل تغيير حياتكم والمشاركة في تنمية المنطقة وإثيوبيا ككل”.

كذلك، نقلت المحطة عن ممثل قوات تيغراي الجنرال ميغبي هايلي قوله: “عندما تستكملون برنامج إعادة الدمج وتندمجون مجددًا في المجتمع، يحب أن تكونوا قوة تنمية وسلام”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة