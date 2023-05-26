بدء تسريح قوات تيغراي في إثيوبيا

كشفت تقارير إعلامية عن البدء في تسريح قوات التمرد في تيغراي، وذلك تطبيقًا لمرحلة جديدة من اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات المتمردين في المنطقة الواقعة شمالي البلاد، وفقًا لوسائل إعلام قريبة من المعسكرين.

نقل المقاتلين

وكشفت محطة “تيغراي تي في”، التلفزيون الرسمي في تيغراي، أن عملية “تسريح قوات الدفاع عن تيغراي بصدد الانطلاق”، وسيتم “نقل المقاتلين” إلى مواقع أخرى “اعتبارًا من 26 مايو 2023″، وذلك نقلًا عن “بعثة الاتحاد الإفريقي للرصد والتحقق والامتثال” المكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق المبرم في بريتوريا في الثاني من نوفمبر.

وذكرت محطة “فانا بي سي” التلفزيونية المقربة من “حزب الازدهار” بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد، أن “المرحلة الأولى من برنامج إعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين” في تيغراي “انطلقت رسميًّا” الجمعة في ضواحي ميكيلي، العاصمة الإقليمية لتيغراي، بحضور بعثة الاتحاد الإفريقي للرصد والتحقق والامتثال.

برنامج إعادة الدمج

وأوردت المحطة نقلًا عن الجنرال ديربي ميكوريا، نائب رئيس المفوضية الوطنية لإعادة الدمج التي أنشأتها الحكومة الفيدرالية بعد التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، قوله متوجهًا إلى المقاتلين: “اغتنموا الفرصة التي يتيحها هذا السلام من أجل تغيير حياتكم والمشاركة في تنمية المنطقة وإثيوبيا ككل”.

كذلك، نقلت المحطة عن ممثل قوات تيغراي الجنرال ميغبي هايلي قوله: “عندما تستكملون برنامج إعادة الدمج وتندمجون مجددًا في المجتمع، يحب أن تكونوا قوة تنمية وسلام”.