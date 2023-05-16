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استحدثتها وزارة الشؤون البلدية لتوسعة الأعمال التجارية

بدء تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية والنسائية بالمنازل

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
بدء تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية والنسائية بالمنازل
المواطن - واس

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بدأت أمانة العاصمة المقدسة في إصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل، والتي استحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط التي حددتها الوزارة .

توسيع الأعمال التجارية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه الخدمة تُمكن أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية خارج المقر وفي مواقع متعددة، وأن هذه التصاريح ستكون مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة.

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متطلبات الخدمة

وبيّن أن متطلبات الحصول على هذه الخدمة، أن يكون مقدم الطلب لديه شهادة صحية، وأن تكون الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل وسارية لمدة 6 أشهر على الأقل، على أن يكون نشاط الرخصة من الأنشطة التي يسمح لها بتقديم خدمات منزلية، وتوفر شهادة مهنية في حالة أن نشاط الرخصة تزيين نسائي .

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وأضاف أنه يمكن للراغبين في الحصول على التصريح الدخول عبر منصة بلدي، والاطلاع على كافة الشروط لإصدار التصريح .

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