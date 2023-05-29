Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
1.5 مليون رأس يتوقع وصولها في موسم الحج

بدء تنفيذ خطة تغطية طلب السوق المحلي للمواشي

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
بدء تنفيذ خطة تغطية طلب السوق المحلي للمواشي
المواطن - فريق التحرير

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ خطتها في تغطية طلب السوق المحلي للمواشي، وجاهزية محاجرها لاستقبال إرساليات المواشي قبيل موسم الحج.

وفرة المنتجات

وجاءت خطة الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، على النحو التالي، التأكد من وفرة المنتجات الحيواني والزراعية، وجاهزية المسالخ والأسواق فنيًّا وتشغيليًّا.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن

التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن

الحمراني يبرر تغريدة الـ 3000 ريال تكفي أسرة

الحمراني يبرر تغريدة الـ 3000 ريال تكفي أسرة

وتتوقع الوزارة أن تصل أعداد المواشي خلال موسم الحج إلى 1.5 مليون رأس من الماشية.

الضوابط والإجراءات

وأوضحت وزارة البيئة الضوابط والإجراءات على النحو التالي:

  • إجراء الكشف الظاهري والمخبري.
  • التأكد من سلامة المواشي الصحية.
  • تطبيق جميع الإجراءات المحجرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة