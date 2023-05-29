بدء تنفيذ خطة تغطية طلب السوق المحلي للمواشي

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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ خطتها في تغطية طلب السوق المحلي للمواشي، وجاهزية محاجرها لاستقبال إرساليات المواشي قبيل موسم الحج.
وجاءت خطة الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، على النحو التالي، التأكد من وفرة المنتجات الحيواني والزراعية، وجاهزية المسالخ والأسواق فنيًّا وتشغيليًّا.
وتتوقع الوزارة أن تصل أعداد المواشي خلال موسم الحج إلى 1.5 مليون رأس من الماشية.
وأوضحت وزارة البيئة الضوابط والإجراءات على النحو التالي: