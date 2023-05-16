بدء منافسات آيسف 2023 العالمية بمشاركة سعودية

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دشن معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” فعالياته، أمس الاثنين، في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحمل الطالب يزن الفليح والطالبة عبير اليوسف خلال حفل الافتتاح راية المملكة العربية السعودية كممثلين عن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في تقديم المنتخبات المشاركة، البالغ عددها 70 من مختلف أنحاء العالم، يمثلها 1800 طالب وطالبة، إضافة إلى عدد من العروض الاحتفالية، والجلسات النقاشية.
وكان الحفل قد شهد حضور الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية د. فوزي بخاري ونائب أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع د. باسل السدحان.
يذكر أن “آيسف” يعد أكبر مسابقة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم كراعٍ رئيس، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة، تتضمن منحاً دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومنحاً للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، حيث قامت لجنة تحكيم الجوائز الخاصة في موهبة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين بالاطلاع على جميع المشاريع في المجالات المحددة؛ استعداداً لتحكيمهم ومقابلتهم أثناء المشاركة في المعرض لاختيار الفائزين بالجائزة.