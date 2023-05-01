وضعت أخصائية التغذية وسام باكير، بدائل صحية منزلية لمكعبات مرق الدجاج.

بهارات ومنكهات

وأفادت الأخصائية، خلال لقائها ببرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، بأنه يمكن الاستعانة بمرق دجاج مضاف إليه بهارات ومنكهات صحية.

وأردفت وسام باكير، أن تلك المنكهات والبهارات تشمل: الكرفس والكزبرة والبصل والفلفل الأسود مع الاستغناء تمامًا عن المواد الحافظة مع حفظها في الثلاجة وإضافتها لاحقًا أثناء الطهي.