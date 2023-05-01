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وضعت أخصائية التغذية وسام باكير، بدائل صحية منزلية لمكعبات مرق الدجاج.
مرق اللحم والخضروات المكعبة… هل لها ضرر مماثل لمرقة الدجاج ؟
أخصائية التغذية وسام باكير تحدد البدائل الصحية @dr_wisambakir#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/fH4RUlaiHL
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023
وأفادت الأخصائية، خلال لقائها ببرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، بأنه يمكن الاستعانة بمرق دجاج مضاف إليه بهارات ومنكهات صحية.
وأردفت وسام باكير، أن تلك المنكهات والبهارات تشمل: الكرفس والكزبرة والبصل والفلفل الأسود مع الاستغناء تمامًا عن المواد الحافظة مع حفظها في الثلاجة وإضافتها لاحقًا أثناء الطهي.