برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي لنا

أكد المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، برانكو إيفانكوفيتش أن لديه طموحات كبيرة في بطولة كأس آسيا 2023، مشددًا على صعوبة مجموعته التي تضم الأخضر.

مجموعة الأخضر

وأُقيمت، اليوم الخميس، قرعة كأس آسيا 2023 في دار الأوبرا في كتارا، وأسفرت عن تواجد الأخضر في المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان.

تعليق مدرب عمان

وقال برانكو: “لأول مرة منتخب عمان في التصنيف الثاني بالبطولة الآسيوية، نشعر بالإثارة بعد سحب قرعة البطولة، ولدينا طموحات بالغة تبدأ من التأهل لثمن النهائي، وبعد ذلك كل شيء مفتوح أمامنا”.

وأضاف: “يجب علينا الاستعداد بشكل جيد للبطولة الآسيوية، سنأتي إلى قطر بطموحات كبيرة وليس من أجل المشاركة فقط، نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، وقوعنا في مجموعة واحدة مع الأخضر بمثابة اختبار قوي وكبير بالنسبة لنا”.

واختتم مدرب عمان في تصريحاته بعد القرعة، قائلًا: “نتمنى دعم الجمهور العماني، وهناك شيء مؤكد أن اللاعبين سيعطون كل ما لديهم لإسعاد المشجعين”.

قرعة كأس آسيا

وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا 2023، كالتالي؛ قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان، وضمت المجموعة الثانية كل من؛ أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند، فيما تواجدت منتخبات إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

وضمت المجموعة الرابعة اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام، ويتواجد في المجموعة الخامسة كل من؛ كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين، وجاءت المجموعة السادسة، كالتالي؛ الأخضر، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.