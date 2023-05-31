برد كثيف على معظم المناطق السعودية

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم
كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، عن أن معظم مناطق السعودية شهدت تساقطًا للبرد، ما عدا جدة ورابغ.
وقال الجازع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “هذا العام ما من منطقة في السعودية إلا وأصابها البرد ما عدا جدة ورابغ، فمعظم المناطق سقط عليها هطول بردي غزير”.
وأضاف أن السجلات المناخية البردية تكشف أن حجم البرد كبير، حيث شهدت حائل هذا البرد الكبير أمس الثلاثاء، والخفجي في أعوام (2017، 2018، 2019)، والرياض في 1996.
وكانت مقاطع فيديو وصور، وثقت أمس هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل، مع تساقط للبرد بأحجام كبيرة شرق مدينة حائل.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية