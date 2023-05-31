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أحجام كبيرة من الثلوج شهدتها حائل أمس

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، عن أن معظم مناطق السعودية شهدت تساقطًا للبرد، ما عدا جدة ورابغ.

برد غزير

وقال الجازع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “هذا العام ما من منطقة في السعودية إلا وأصابها البرد ما عدا جدة ورابغ، فمعظم المناطق سقط عليها هطول بردي غزير”.

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أمطار متوسطة على الرياض غدًا

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وأضاف أن السجلات المناخية البردية تكشف أن حجم البرد كبير، حيث شهدت حائل هذا البرد الكبير أمس الثلاثاء، والخفجي في أعوام (2017، 2018، 2019)، والرياض في 1996.

وكانت مقاطع فيديو وصور، وثقت أمس هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل، مع تساقط للبرد بأحجام كبيرة شرق مدينة حائل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية

 

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