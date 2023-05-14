برشلونة يتفوق على إسبانيول بثلاثية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، الشوط الأول من مباراة إسبانيول، متفوقًا بثلاثية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد إسبانيول

وسجل البارشا ثلاثيته في الدقائق الـ11 والـ20 والـ40 عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين والإسباني أليكس بالدي هدفًا.

وجاء تشكيل البارشا للديربي مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أراوخو، سيرخيو بوسكيتس، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي، جافي”.

وفي حال فاز البارشا اليوم على إسبانيول سيتوج النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني موسم 2022/ 2023 للمرة الـ27 في تاريخه.

وقبل المباراة، يتواجد البارشا في المركز الأول برصيد 82 نقطة، إسبانيول في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

وستكون مباراة إسبانيول اليوم، هي آخر ديربي للاعب سيرخيو بوسكيتس مع برشلونة، بعدما أعلن رحيله عن البارشا بنهاية الموسم الحالي.