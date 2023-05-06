برشلونة يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع نيمار

كشفت تقارير صحفية عن قرار نادي برشلونة الإسباني، النهائي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز طلب التعاقد مع النجم البرازيلي، لكن التقارير الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن إدارة برشلونة رفضت جلب نجم باريس سان جيرمان لعدم وجود سيولة مالية كافية لتمويل الصفقة.

إصابات نيمار

وبسبب الإصابات المختلفة التي عانى منها اللاعب البرازيلي منذ قدومه لباريس سان جيرمان في عام 2017 فإنه غاب عن 104 مباراة ولعب فقط 173 لقاء، ليكون غاب عن مجمل مبارياته مع باريس سان جيرمان بنسبة تصل إلى 37.5%.

وتصل مدة غياب نيمار عن مباريات باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق في عام 2017 إلى 730 يومًا بعد إضافة إصابته الأخيرة التي كان تعرض لها يوم 19 فبراير الماضي في مباراة ليل.

وكان النجم البرازيلي تدخل في كرة مشتركة مع لاعب ليل ليسقط الأول على الأرض ويتعرض لالتواء شديد في قدمه اليمنى بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.