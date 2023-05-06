برشلونة يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع نيمار

وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا جلباب ذهبي أبرز ملابس الملك تشارلز خلال التتويج عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق حتى مساء السبت دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار سعر التعاقد مع ماك أليستر يصدم ليفربول
كشفت تقارير صحفية عن قرار نادي برشلونة الإسباني، النهائي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز طلب التعاقد مع النجم البرازيلي، لكن التقارير الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن إدارة برشلونة رفضت جلب نجم باريس سان جيرمان لعدم وجود سيولة مالية كافية لتمويل الصفقة.
وبسبب الإصابات المختلفة التي عانى منها اللاعب البرازيلي منذ قدومه لباريس سان جيرمان في عام 2017 فإنه غاب عن 104 مباراة ولعب فقط 173 لقاء، ليكون غاب عن مجمل مبارياته مع باريس سان جيرمان بنسبة تصل إلى 37.5%.
وتصل مدة غياب نيمار عن مباريات باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق في عام 2017 إلى 730 يومًا بعد إضافة إصابته الأخيرة التي كان تعرض لها يوم 19 فبراير الماضي في مباراة ليل.
وكان النجم البرازيلي تدخل في كرة مشتركة مع لاعب ليل ليسقط الأول على الأرض ويتعرض لالتواء شديد في قدمه اليمنى بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.