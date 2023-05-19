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بفترة الانتقالات الصيفية

برشلونة يفاوض كيميتش

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
برشلونة يفاوض كيميتش
المواطن - فريق التحرير

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يفكر نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع اللاعب الألماني جوشوا كيميتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي عقد اللاعب الألماني مع البايرن في صيف 2025، مما جعل البارشا يفكر في التعاقد معه، خاصة أن برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز يرغب في ضم ظهير أيمن، بسبب تراجع مستوى اللاعب سيرجي روبيرتو في الموسم الحالي.

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بديل كيميتش

وكشفت صحيفة Sport الإسبانية أن بايرن ميونخ بدأ في البحث عن بديل للاعبه كيميتش، حيث يفكر في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي ديكلان رايس لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

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ويلعب النجم الألماني مع الفريق الكروي الأول لنادي بايرن ميونخ منذ عام 2015 قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، كما يلعب مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم منذ عام 2016.

جوشوا كيميش

برشلونة بطل الليجا

وكان برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الفوز على فريق إسبانيول بنتيجة 4-2 بالجولة الـ34 من عمر البطولة.

وبعد الديربي، اقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير نادي إسبانيول، أرضية ملعب باور 8، وذلك بعد احتفال لاعبي برشلونة بفوزهم بلقب الدوري الإسباني.

وعرضت مقاطع فيديو ومجموعة من الصور، لحظة اقتحام جمهور إسبانيول لأرضية الملعب لمهاجمة لاعبي البارشا، حيث جرى لاعبو البارشا إلى غرفة خلع الملابس خوفًا من اقتحام جماهير الجار إسبانيول.

وعلى الفور، فرقت الشرطة عناصر جماهير إسبانيول وأعادت الأمن والاستقرار إلى أرض الملعب مع وضع طوق أمني لحماية لاعبي البارشا بعد الاقتحام.

 

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