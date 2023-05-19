برشلونة يفاوض كيميتش

محمد بن سلمان يبحث مع السيسي تعزيز العمل العربي المشترك كتل الثلوج تحتجز السيارات في خميس مشيط إعلان جدة : وقف التدخلات الخارجية ورفض دعم الجماعات والميليشيات المسلحة سجدة شكر من طالبة سعودية بعد فوزها في آيسف طرح تذاكر مباراة النصر والشباب إحباط تهريب كميات من القات والحشيش بجازان وعسير موعد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز البرهان يعين العطا مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا
يفكر نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع اللاعب الألماني جوشوا كيميتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسينتهي عقد اللاعب الألماني مع البايرن في صيف 2025، مما جعل البارشا يفكر في التعاقد معه، خاصة أن برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز يرغب في ضم ظهير أيمن، بسبب تراجع مستوى اللاعب سيرجي روبيرتو في الموسم الحالي.
وكشفت صحيفة Sport الإسبانية أن بايرن ميونخ بدأ في البحث عن بديل للاعبه كيميتش، حيث يفكر في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي ديكلان رايس لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.
ويلعب النجم الألماني مع الفريق الكروي الأول لنادي بايرن ميونخ منذ عام 2015 قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، كما يلعب مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم منذ عام 2016.
وكان برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الفوز على فريق إسبانيول بنتيجة 4-2 بالجولة الـ34 من عمر البطولة.
وبعد الديربي، اقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير نادي إسبانيول، أرضية ملعب باور 8، وذلك بعد احتفال لاعبي برشلونة بفوزهم بلقب الدوري الإسباني.
وعرضت مقاطع فيديو ومجموعة من الصور، لحظة اقتحام جمهور إسبانيول لأرضية الملعب لمهاجمة لاعبي البارشا، حيث جرى لاعبو البارشا إلى غرفة خلع الملابس خوفًا من اقتحام جماهير الجار إسبانيول.
وعلى الفور، فرقت الشرطة عناصر جماهير إسبانيول وأعادت الأمن والاستقرار إلى أرض الملعب مع وضع طوق أمني لحماية لاعبي البارشا بعد الاقتحام.