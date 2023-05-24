برشلونة يودع جوردي ألبا بعد 11 موسمًا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن رحيل النجم جوردي ألبا عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

رحيل جوردي ألبا

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “توصل النادي مع جوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته”.

وأضاف: “يود برشلونة أن يعرب عن امتنانه لجوردي ألبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة البارسا.. النادي يتمنى التوفيق والنجاح له في المستقبل”.

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات لاعبه ألبا مع الفريق الكتالوني، وعلق قائلًا: “لحظات لن ننساها أبدًا”.

إنجازات ألبا مع برشلونة

ولعب جوردي ألبا صاحب الـ34 عامًا، 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.

وتوج ألبا بالعديد من البطولات بقميص برشلونة، وهي؛ الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ويملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

عروض إيطالية وسعودية

وتُشير التقارير إلى أن ألبا يمتلك العديد من العروض في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يرغب أكثر من ناد إيطالي في ضمه، بجانب اهتمام أندية من دوري روشن السعودي بالتعاقد معه، وفي مقدمتهم الهلال.