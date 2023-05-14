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وزع الأموال على المطرب وناقر الطبل

برلماني عراقي يرقص الدبكة على أغنية تمتدح الحلبوسي

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
برلماني عراقي يرقص الدبكة على أغنية تمتدح الحلبوسي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لنائب في البرلمان العراقي يرقص الدبكة على أنغام أغنية تمتدح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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وبحسب الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رقص زياد الجنابي النائب عن حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي الدبكة على أنغام أغنية تشيد بالأخير.

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وخلال الفيديو، ظهر النائب وهو يطلب من مرافقيه جلب الأموال لتوزيع جزء منها على المطرب وناقر الطبل.

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