برلماني عراقي يرقص الدبكة على أغنية تمتدح الحلبوسي

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لنائب في البرلمان العراقي يرقص الدبكة على أنغام أغنية تمتدح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وبحسب الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رقص زياد الجنابي النائب عن حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي الدبكة على أنغام أغنية تشيد بالأخير.
وخلال الفيديو، ظهر النائب وهو يطلب من مرافقيه جلب الأموال لتوزيع جزء منها على المطرب وناقر الطبل.