برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

تتواصل سلسلة مشاريع برنامج “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، وجعلها من بين أفضل المدن معيشةً في العالم. حيث ستبدأ أعمال التشجير في حي العريجاء كرابع الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، وتنطلق بعدها الأحياء التي تم توقيع عقود تنفيذها وهي: حي قرطبة ثم الغدير والنخيل.

الفعاليات المصاحبة

وأعلن برنامج “الرياض الخضراء” عن تفاصيل تشجير حي العريجاء في الفعالية المقامة في الحي والتي تم تصميمها كرحلة تفاعلية يخوضها الزائر، وتشمل معلومات حول المراحل التي سيمر بها المشروع حتى الانتهاء، وذلك ضمن جهود البرنامج في تشجير الرياض وجعلها واحدة من أفضل المدن معيشة في العالم.

وتشتمل الفعالية على زوايا مختلفة، تبدأ بالترحيب بالزائر والتعريف ببرنامج الرياض الخضراء ومشروع تشجير الحي، عبر تقنيات عرض متطورة يطّلع من خلالها الزوار على تصوّر مستقبلي للحي، وكيف سيبدو بعد تشجير الشوارع وتنفيذ الحدائق.

ويستهدف “الرياض الخضراء” زراعة 110 آلاف شجرة وشجيرة، من خلال تنفيذ 30 حديقة جديدة، وتشجير 19 مدرسة، بجانب تشجير 46 مسجدًا، وتشجير 70 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى تشجير 37 كم من الطرق والممرات في حي العريجاء.

تشجير الأحياء

ويشمل تشجير الأحياء الـ120 الذي تم تصميمهم وفق معايير عالمية تراعي البيئة المحلية، حيث سيتم تنفيذ 3,331 حديقة حي، وتشجير 4,500 مسجدًا، وتشجير 5,939 منشأة تعليمية، وتشجير 2,000 موقف للسيارات، بالإضافة إلى تشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ الأرصفة المشجرة وممرات للمشاة، والمسارات المشجرة للدراجات التي تربط بين الحدائق والمدارس والمساجد, كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.

وسيسهم تشجير الأحياء السكنية في رفع جودة الحياة لسكان العاصمة وزوارها، حيث سيحظى سكان الأحياء بمسارات تظللها الأشجار وتربط بين عناصر الحي، مما يعزز أسلوب الحياة الصحي، ويشجع على ممارسة المشي، بما في ذلك توفير مساحات خارجية للتنزه.

يذكر أن برنامج “الرياض الخضراء” يسهم في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، حيث يستهدف الرياض الخضراء زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9.1٪ من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، كما يهدف إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، ولضمان استدامة المساحات الخضراء يعمل البرنامج على إنشاء شبكة لمياه ريّ الأشجار وإعادة استخدام المياه المتجددة بنسبة 100٪ بكمية حوالي 1.7 مليون متر مكعب يوميًا.