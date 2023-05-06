برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي
أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
عن البرنامج:
أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).