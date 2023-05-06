برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

إداري مواقع إلكترونية. مندوب مشتريات. اختصاصي تسويق. كاتب مواصفات فنية. أخصائي شؤون موظفين. بائع. مدير حسابات. هندسة تصميم داخلي. مهندس معماري. مراقب كاميرات أمنية. أخصائي تسويق. مندوب مبيعات. مساعد إداري. عامل تجميع ورق مقوى. مصمم إعلان. وسيط تأمين. كاتب تأمين. أخصائي عقود. أخصائي خدمة عملاء. مندوب مشتريات. محصل. مدير خدمة العملاء. عامل كي. أخصائي مبيعات. مشرف مدخلي بيانات. كاتب اتصال. مشرف مدخلي بيانات. أخصائي مشتريات. أخصائي تسويق. بائع. مدخل بيانات. أخصائي علوم بيانات. كاتب إداري عام. أخصائي خدمة عملاء. جندي أمن. معد وجبات سريعة. كاتب موارد بشرية. مراقب حركة مركبات. مشرف مدخلي بيانات. والمزيد …

عن البرنامج: