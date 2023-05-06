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برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. إداري مواقع إلكترونية.
  2. مندوب مشتريات.
  3. اختصاصي تسويق.
  4. كاتب مواصفات فنية.
  5. أخصائي شؤون موظفين.
  6. بائع.
  7. مدير حسابات.
  8. هندسة تصميم داخلي.
  9. مهندس معماري.
  10. مراقب كاميرات أمنية.
  11. أخصائي تسويق.
  12. مندوب مبيعات.
  13. مساعد إداري.
  14. عامل تجميع ورق مقوى.
  15. مصمم إعلان.
  16. وسيط تأمين.
  17. كاتب تأمين.
  18. أخصائي عقود.
  19. أخصائي خدمة عملاء.
  20. مندوب مشتريات.
  21. محصل.
  22. مدير خدمة العملاء.
  23. عامل كي.
  24. أخصائي مبيعات.
  25. مشرف مدخلي بيانات.
  26. كاتب اتصال.
  27. مشرف مدخلي بيانات.
  28. أخصائي مشتريات.
  29. أخصائي تسويق.
  30. بائع.
  31. مدخل بيانات.
  32. أخصائي علوم بيانات.
  33. كاتب إداري عام.
  34. أخصائي خدمة عملاء.
  35. جندي أمن.
  36. معد وجبات سريعة.
  37. كاتب موارد بشرية.
  38. مراقب حركة مركبات.
  39. مشرف مدخلي بيانات.
  40. والمزيد …

عن البرنامج:

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ألان ريكمان شرير هوليوود في ذاكرة جوجل

ألان ريكمان شرير هوليوود في ذاكرة جوجل

  • برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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