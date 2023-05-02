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أكدت أن المملكة قدمت دورًا حاسمًا

برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان
المواطن - فريق التحرير

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قدمت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، الشكر إلى المملكة على جهودها في إجلاء فريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من السودان.

دور حاسم

وقالت ماكين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “في أوقات الأزمات، يواصل شركاؤنا التقدم بطرق رائعة. شكرًا للمملكة لدورها الحاسم في مساعدتنا على إجلاء فريق برنامج الأغذية العالمي في السودان وآخرين إلى بر الأمان خلال هذا الصراع المدمر”.

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وأكدت امتنان فريق برنامج الغذاء للغاية بشأن هذه المساعدة.

جهود مضنية

وتبذل المملكة الجهود بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.

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