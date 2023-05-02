برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان

وتبذل المملكة الجهود بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.