وصول 14 مواطنًا و206 أشخاص من رعايا عمليات الإجلاء السعودي إلى جدة أسعار النفط تواصل الهبوط والخام الأمريكي يخسر 5% برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان هاتريك البركاوي يمنح الرائد التقدم على الباطن بالشوط الأول لوكا مودريتش يحسم قراره بشأن عرض النصر الزمالك يرفض مواجهة الأهلي في السوبر المصري مواطن ويمنيان في قبضة الأمن لترويجهم الإمفيتامين والحشيش وظائف فنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي
قدمت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، الشكر إلى المملكة على جهودها في إجلاء فريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من السودان.
وقالت ماكين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “في أوقات الأزمات، يواصل شركاؤنا التقدم بطرق رائعة. شكرًا للمملكة لدورها الحاسم في مساعدتنا على إجلاء فريق برنامج الأغذية العالمي في السودان وآخرين إلى بر الأمان خلال هذا الصراع المدمر”.
وأكدت امتنان فريق برنامج الغذاء للغاية بشأن هذه المساعدة.
وتبذل المملكة الجهود بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.