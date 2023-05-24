برنامج حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة

ينتظر عشاق الأسرة الملكية الأردنية، الاحتفالات المرتقبة التي ستصاحب الزفاف الملكي الذي سيتوج قصة حب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والمهندسة رجوة خالد السيف، في 1 يونيو.

ومن المقرر أن يشهد قصر زهران وسط عمان حفل الزفاف الملكي، والذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية.

قصر زهران

يُعرف قصر زهران الذي سيُعقد فيه القران وبُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك الحسين بن طلال.

بُني قصر زهران في عام 1957 -وهو القصر الملكي الرابع بعد “رغدان” و”القصر الصغير” و”بسمان”- في منطقة اختيرت لتكون حيًّا دبلوماسيًا في غرب عمّان، ومع اتساع العمران، اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر، ويتشابه قصر زهران مع قصر رغدان من حيث ارتفاع البناء وبساطة التصميم الداخلي وروعته.

مكانة قصر زهران

يقول الملك عبدالله الثاني في كتابه “فرصتنا الأخيرة”: “في العاشر من يونيو كان يومًا عمانيًا مشرقًا، وقد احتشدت جماهير الأردنيين على جنبات الشوارع تلوح بالتحية وتنثر أزهار الفرحة”.

ويضيف الملك: “كنت مرتديًا اللباس العسكري الأسود، أما رانيا فتألقت زاهية في ثوب أبيض من الساتان مطرزة أطرافه بلون الذهب، وعلى رأسها طرحة بيضاء. عقد القران في قصر زهران حيث كان منزل جدتي الملكة زين في وسط مدينة عمان بحضور أفراد العائلة وبعض الأصدقاء”.

واستُخدم القصر لإقامة الملكة زين الشرف وهي جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال، حتى وفاتها في 24 نيسان 1994. لكن القصر ظل بعد ذلك مقرًا هاشميًا تجري فيه بعض المراسم.

حفل عشاء

وقبل يوم عقد القران، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عددًا من الأردنيين والضيوف العرب لحضور مأدبة عشاء، التي من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي، يوم 31 مايو في مضارب بني هاشم في قصر رغدان بالعاصمة الأردنية عمان.

ويمثّل قصر رغدان العامر أوّلَ صرحٍ هاشمي في عمّان، ووجّه الأمير (الملك لاحقًا) عبدالله بن الحسين، لبناء هذا القصر في عام 1924، ليكون مركزًا للحكم والقيادة، ومقرًا للديوان الهاشمي، وبيتًا للأردنيين.

دعوة الزفاف

وطُبع على بطاقة دعوة الزفاف الآية رقم 21 من سورة الروم، باللون الذهبي: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”. كما تضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كتب تحته اسما الحسين ورجوة.

ومن ضمن الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.

حفل غنائي

ويحيي فنانون أردنيون وعرب حفلًا غنائيًا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 مايو 2023.

والحفل الغنائي سيقام في ملعب عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.