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وسط تحذيرات من الأرصاد

بروق قوية وأمطار غزيرة بالدلم

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
بروق قوية وأمطار غزيرة بالدلم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على محافظة الدلم بالرياض، مع بروق قوية قبل مغرب اليوم السبت.

وأظهر فيديو آخر، هطول الأمطار بشكل غزير مع ظهور بروق في السماء ورعد، بالدلم بالرياض وسط تحذيرات الأرصاد من حالة مطرية شديدة.

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أمطار وأتربة مثارة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم السبت، تنبيهًا بشأن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة غدًا الأحد على أجزاء من الرياض تشمل الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، وحوطة بني تميم.

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وأوضح مركز الأرصاد أن هذه الحالة تبدأ من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة الـ 11 مساءً، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

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