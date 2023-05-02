بريطانيا تسحب 6 أنواع من شوكولاتة كادبوري

سحبت شركة مولر، أكبر موزع لمنتجات الألبان في بريطانيا، 6 حلويات من شوكولاتة كادبوري بسبب مخاوف من احتوائها على بكتيريا الليستيريا.

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن الأشخاص الذين اشتروا منتجات معينة من هذه الحلويات تم تحذيرهم بعدم تناولها، وبدلا من ذلك إعادتها لاسترداد أموالهم.

الأصناف الخاضعة للتحذير

التحذير أصدرته وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، وقالت إن الأمر يتعلق بحلوى Crunchie وDaim وFlake وDairy Milk Buttons وDairy Milk Chunks 75g وCadbury Heroes.

وتمد مولر مئات المتاجر بالمنتجات في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا وهنغاريا والنمسا وكرواتيا.

ما هي الليستيريا؟

جنس بكتيري يضم عدة أنواع تنقل بالغذاء، وتشكل خطرًا لا سيما على الحوامل وكبار السن والمصابين بضعف أجهزة المناعة، وتشيع هذه العدوى في منتجات الحليب غير المبسترة، ووفقًا لموقع مايو كلينيك، فإن الأصحاء لا يتأثرون بهذه العدوى، لكن الفئات المذكورة سلفًا قد تكون معرضة لمخاطر جمة.

من أعراض الإصابة بها، الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والغثيان والإسهال، وفي حال انتشرت الليستيريا في الجهاز العصبي، قد تتحول الأعراض إلى الصداع وتيبس الرقبة والتشوش، أو التغيرات في الانتباه وفقدان التوازن والتشنجات.