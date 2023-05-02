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قياسات المطابخ والأسطح تناسب أطوالهن

بريطانيا تشيِّد أول برج سكني للنساء فقط

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
بريطانيا تشيِّد أول برج سكني للنساء فقط
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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يتم في بريطانيا تشييد أول برج سكني للنساء فقط، حيث وافق المخططون على مقترحات لـ 102 شقة سيتم تأجيرها للنساء العازبات وبناؤها في غرب لندن من قبل وومن بايونير هاوسينج (WPH)، وهي جمعية تأسست في عام 1920.

فروقات التصميم

وسيتم تصميم كل منزل خصيصًا للنساء، من الشرفات إلى أسطح عمل المطبخ المنخفضة بشكل طفيف لمراعاة أطوال النساء، بجانب الاهتمام الدقيق بالتهوية لمساعدة النساء في سن اليأس.

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يهدف البرج المكون من 15 طابقًا في إيلينغ إلى الوصول للنساء اللواتي يواجهن عدم المساواة وسوء المعاملة والعيوب في سوق الإسكان، وفقًا لصحيفة الغارديان.

بريطانيا تشيد أول برج سكني للنساء فقط

انتقادات تطال المشروع

واجه المشروع أكثر من انتقاد، فأولًا هناك موضوع المتحولين جنسيًا، فهؤلاء المتحولون سيسمح لهم أيضًا بالاستئجار في البرج، وهو أمر لم يعجب الكثيرين.

وثانيًا أعرب العديدون عن مخاوفهم بشأن سلامة النساء، حيث قال أحدهم: يا لها من فكرة غبية، ضع كل النساء المستضعفات في نفس المكان، مع عدم وجود رجل لائق في نفس المبنى للدفاع عنهن، وانتظر حوادث السرقة والقتل.

وثالثًا اعتبر آخرون أن الأمر كله تمييز محض.

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