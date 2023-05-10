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بريطانيا تعتزم إدراج فاغنر الروسية على قوائم الإرهاب

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
بريطانيا تعتزم إدراج فاغنر الروسية على قوائم الإرهاب
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم بريطانيا إدراج مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة، على قائمة “المنظمات الإرهابية” لزيادة الضغط على روسيا، وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية، الثلاثاء.

منظمات إرهابية

هذا وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع قرارًا غير ملزم بإدراج قوات “فاغنر” الروسية في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظّمات الإرهابية.

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والنص غير الملزم، يدعو الحكومة الفرنسية إلى “التعبئة دبلوماسيًّا” من أجل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي هذا المطلب الذي من شأنه أن يتيح فرض عقوبات أكثر فاعلية على قوات “فاغنر” والجهات الداعمة لها خصوصًا من الناحية المالية.

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ويستهدف هذا القرار الذي أعدّه حزب “النهضة” بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون نشاط “فاغنر” في أوكرانيا وسوريا ودول إفريقية بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

عقوبات على فاغنر

ورحّبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بالقرار الذي تم تبنيه في الجمعية الوطنية، وعدّدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على “فاغنر”.

وقالت الوزيرة: “من وجهة نظر قانونية بحتة التصنيف الإرهابي لا ينطوي على أي تأثير إضافي مباشر”، لكنّها شدّدت على وجوب عدم التقليل من الأهمية الرمزية لتصنيف كهذا أو مما يمكن أن يحمله من طابع ردعي لدول قد تكون راغبة بالاستعانة بـ”فاغنر”.

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