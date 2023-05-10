بريطانيا تعتزم إدراج فاغنر الروسية على قوائم الإرهاب

تطويق الكنيس اليهودي في تونس وتأمين المتواجدين فيه آليات وتقنيات أمنية متطورة لصد محاولات التهريب بكل منافذ السعودية قنابل موقوتة تهدد العالم قادمة من الفضاء انتكاسة قانونية جديدة لترامب متعافٍ من الشبو: كنت أنام بالـ9 أيام وفكرت في الانتحار نزوح غير مسبوق بالسودان لحظة وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و22 من رعايا الدول إلى جدة إسرائيل تفتح الملاجئ شكل جديد لجوجل يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساء
تعتزم بريطانيا إدراج مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة، على قائمة “المنظمات الإرهابية” لزيادة الضغط على روسيا، وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية، الثلاثاء.
هذا وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع قرارًا غير ملزم بإدراج قوات “فاغنر” الروسية في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظّمات الإرهابية.
والنص غير الملزم، يدعو الحكومة الفرنسية إلى “التعبئة دبلوماسيًّا” من أجل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي هذا المطلب الذي من شأنه أن يتيح فرض عقوبات أكثر فاعلية على قوات “فاغنر” والجهات الداعمة لها خصوصًا من الناحية المالية.
ويستهدف هذا القرار الذي أعدّه حزب “النهضة” بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون نشاط “فاغنر” في أوكرانيا وسوريا ودول إفريقية بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
ورحّبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بالقرار الذي تم تبنيه في الجمعية الوطنية، وعدّدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على “فاغنر”.
وقالت الوزيرة: “من وجهة نظر قانونية بحتة التصنيف الإرهابي لا ينطوي على أي تأثير إضافي مباشر”، لكنّها شدّدت على وجوب عدم التقليل من الأهمية الرمزية لتصنيف كهذا أو مما يمكن أن يحمله من طابع ردعي لدول قد تكون راغبة بالاستعانة بـ”فاغنر”.