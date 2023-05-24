بسمة بوسيل تتهم هالة عمر بإفساد زواجها من تامر حسني

أثارت هالة عمر مديرة أعمال الفنان المصري تامر حسني جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خرجت طليقته بسمة بوسيل عن صمتها وشنت هجومًا عنيفًا عليها، متهمة إياها بأنها سبب رئيسي في طلاقها وإفساد حياتها الزوجية.

وحسب قناة “العربية”، كشفت بسمة هذا السر، بعدما نشر تامر حسني مقطع فيديو من زفاف هالة عمر، وعلّق عليه بالقول إن هذه الفتاة التي يقدمها إلى عريسها في ليلة زفافها، تعرف عليها حينما كانت في الـ14 من عمرها.

أكثر المدافعين

وأوضح تامر حسني أنه كان في بداية مشواره الفني، وكانت هالة عمر من أكثر المدافعين عنه عبر الإنترنت، الأمر الذي دفعه إلى شكرها وقتها، ولكنه حينما سافر إلى الإسكندرية فوجئ بطفلة صغيرة تهرول نحوه، وأخذت تبكي وتذكره بنفسها، وطالبته بالاستمرار والصبر، خاصةً أنه كان يتعرض للمحاربة في بداية مشواره.

لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابه بيني و بين العروسه الجميله دي شايف اسأله كتير انا هحكيلكوا 😀هي اسمها هاله عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيره و من المقاتلين و المدافعين عن تامر على الانترنت 😀💪و من كتر دفاعها عني لفتت نظري و مره رديت عليها شكرتها و لما سافرت اسكندريه في… pic.twitter.com/FjIdpJWny4 — Tamer Hosny (@tamerhosny) May 23, 2023

وأكد تامر أنه تفاجأ بأن هذا الكلام يخرج من طفلة في عمرها، ليقرر بعد ذلك إسناد مهمة إدارة حساباته عبر السوشيال ميديا، لهالة عمر رغم اعتراض من حوله، لكنه رأى أن الحب الذي تحمله له سيجعلها تقوم بالمهمة على أكمل وجه.

ومنذ ذلك الحين صارت هالة عمر هي من تدير أعمال تامر حسني، وبعد أن توفي والداها صار تامر حسني هو المسؤول عنها، وقدمها إلى زوجها في زفافها.

خراب البيوت

وعلى إثر هذا المنشور، خرجت بسمة بوسيل طليقة تامر حسني، عن صمتها ونشرت عبر ستوري حساب “إنستجرام” الخاص بها فيديو من زفاف هالة عمر، وعلقت عليه قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وأضافت بسمة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك.. وهدم حياة أولادك”.

وهكذا فجرت طليقة تامر حسني مفاجأة صادمة، حول الأسباب الخاصة بانفصالهما، دون تعليق من تامر أو هالة عمر حتى الآن.