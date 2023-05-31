بطل الدوري السعودي للمحترفين لا يخسر في ليلة التتويج

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواصلة تألق أبطال الدوري السعودي للمحترفين في لقاء التتويج، وتحقيق الفوز خلال مباراة الطائي اليوم.

الاتحاد ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 69 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

تألق بطل الدوري السعودي للمحترفين

ولم تخسر أي من الفرق التي حسمت اللقب في لقاءات التتويج خلال النسخ الـ14 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها في موسم 2008\ 2009، حيث انتهت 11 مباراة بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

وكانت مباريات التتويج في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، باستثناء نسخة واحدة في الموسم الرياضي 2009\ 2010، عندما حسم الهلال اللقب بالجولة الـ19، وتوج في الجولة التالية، ولعب بعدها مواجهتين.

وجاءت التعادلات الثلاثة في لقاءات التتويج بالدوري السعودي للمحترفين، كالتالي؛ الشباب في موسم 2011\ 2012، عندما تعادل إيجابيًا ضد الأهلي، والنصر في نسختي 2013\ 2014 و2014\ 2015، حيث تعادل أمام التعاون والشباب.