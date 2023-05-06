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بعد خسارة الهلال بنهائي آسيا

بطل دوري روشن يُشارك في مونديال الأندية 2023

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
بطل دوري روشن يُشارك في مونديال الأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تأكدت مشاركة بطل الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.

خسارة الهلال في النهائي

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي؛ ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

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نهائي دوري أبطال آسيا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

بطل دوري روشن بمونديال الأندية

ومنحت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب دوري أبطال آسيا، الفرصة لبطل دوري روشن، لتمثيل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في الرياض شهر ديسمبر المقبل.

الحزم يخيم على لاعبي الهلال

ويشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الفرق على لقب دوري روشن السعودي، حيث يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فريقي الاتحاد والنصر، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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