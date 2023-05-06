بطل دوري روشن يُشارك في مونديال الأندية 2023

تأكدت مشاركة بطل الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.

خسارة الهلال في النهائي

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي؛ ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

بطل دوري روشن بمونديال الأندية

ومنحت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب دوري أبطال آسيا، الفرصة لبطل دوري روشن، لتمثيل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في الرياض شهر ديسمبر المقبل.

ويشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الفرق على لقب دوري روشن السعودي، حيث يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

ويُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فريقي الاتحاد والنصر، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة.