Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بين الهلال والوحدة

بطل كأس الملك يحصل على 10 ملايين ريال

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
بطل كأس الملك يحصل على 10 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشهد مساء اليوم الجمعة، نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة، حيث يسعى الهلال للفوز باللقب العاشر في تاريخه، والوحدة يأمل في حصد اللقب الثالث في تاريخه.

وسيحصد الفائز باللقب مساء اليوم 10 ملايين ريال مكافأة على فوزه بلقب أغلى الكؤوس، بينما يحصل الوصيف على 5 ملايين ريال.

قد يهمّك أيضاً
شاموسكا يهدي انتصار التعاون التاريخي لـ عبدالملك العييري

شاموسكا يهدي انتصار التعاون التاريخي لـ عبدالملك العييري

بلومبرغ: من أساطير الكرة إلى نخبة السياح الجميع بات يتجه إلى السعودية

بلومبرغ: من أساطير الكرة إلى نخبة السياح الجميع بات يتجه إلى السعودية

وسيضمن المتوج باللقب، مقعد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا ومقعد في بطولة كأس السوبر السعودي.

قد يهمّك أيضاً
ازدحام في منفذ النويصيب مع بدء تطبيق قرار البصمة

ازدحام في منفذ النويصيب مع بدء تطبيق قرار البصمة

طبقة كثيفة من الضباب تجلي سكان قرية في سويسرا

طبقة كثيفة من الضباب تجلي سكان قرية في سويسرا

موعد مباراة نهائي كأس الملك

وتبدأ مباراة نهائي كأس الملك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل، أوديون إيجالو، عبدالله الحمدان”.

أما تشكيل نادي الوحدة فسيكون مكونًا من: “منير الكجوي في حراسة المرمى، حمد الجيزاني، علي مكي، أوسكار دوارتي، إسلام هوساوي، فيصل فجر، وليد باخشوين، عبدجالعزيز نور، عبدالكريم يودا، علاء محسن، أنسيلمو”.

وتُنقل المباراة عبر قنوات KSA SPORTS 1 HD , KSA SPORTS 2 HD , SSC1 SD , SSC1 HD.

وسيعلق على المباراة المعلق الإماراتي فارس عوض والمعلق السعودي سمير المعيرفي.

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم