بطل كأس الملك يحصل على 10 ملايين ريال

يشهد مساء اليوم الجمعة، نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة، حيث يسعى الهلال للفوز باللقب العاشر في تاريخه، والوحدة يأمل في حصد اللقب الثالث في تاريخه.

وسيحصد الفائز باللقب مساء اليوم 10 ملايين ريال مكافأة على فوزه بلقب أغلى الكؤوس، بينما يحصل الوصيف على 5 ملايين ريال.

وسيضمن المتوج باللقب، مقعد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا ومقعد في بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة نهائي كأس الملك

وتبدأ مباراة نهائي كأس الملك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل، أوديون إيجالو، عبدالله الحمدان”.

أما تشكيل نادي الوحدة فسيكون مكونًا من: “منير الكجوي في حراسة المرمى، حمد الجيزاني، علي مكي، أوسكار دوارتي، إسلام هوساوي، فيصل فجر، وليد باخشوين، عبدجالعزيز نور، عبدالكريم يودا، علاء محسن، أنسيلمو”.

وتُنقل المباراة عبر قنوات KSA SPORTS 1 HD , KSA SPORTS 2 HD , SSC1 SD , SSC1 HD.

وسيعلق على المباراة المعلق الإماراتي فارس عوض والمعلق السعودي سمير المعيرفي.

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.