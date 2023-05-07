بعثة الهلال تصل إلى الرياض

شقيق المصور هاني الزهراني يروي ظروف سقوط أخيه من جبال السودة انطلاق اختبارات نافس في 21 ألف مدرسة اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء سفير باكستان لدى السودان يصل لجدة عبر طائرة إجلاء سعودية الجاسر: إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم! لقطات لمباشرة حالة طبية عقب وصولها من السودان عبر طائرة الإجلاء لحظة وصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة تشرين السوري مصر: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، اليوم الأحد، بعد خوض نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول البعثة قادمة من مدينة سايتاما اليابانية، وخيم الحزم على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة اللقب الآسيوي.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بالأمس على الزعيم بهدف دون رد سجله أندريه كاريلو بالخطأ في مرماه، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.
ومن المتوقع أن يمنح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف تدريباته غدًا الاثنين.
وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمواجهة نظيره الوحدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.