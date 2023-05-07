بعثة الهلال تصل إلى الرياض

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، اليوم الأحد، بعد خوض نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال في الرياض

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول البعثة قادمة من مدينة سايتاما اليابانية، وخيم الحزم على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة اللقب الآسيوي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بالأمس على الزعيم بهدف دون رد سجله أندريه كاريلو بالخطأ في مرماه، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

ومن المتوقع أن يمنح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف تدريباته غدًا الاثنين.

الاستعداد لمواجهة الوحدة

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمواجهة نظيره الوحدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.