بعد ساعات من انطلاقها.. قرابة 4 آلاف متبرع في الحملة الشعبية لدعم السودان

بلغ عدد المتبرعين في الحملة الشعبية السعودية لدعم الشعب السوداني عبر منصة ساهم قرابة 4 آلاف متبرع وذلك في غضون ساعات قليلة من انطلاقها.

وبحسب موقع المنصة فقد بلغ عدد المتبرعين حتى لحظة كتابة هذا الخبر 3,865 متبرعًا فيما بلغ إجمالي مبلغ التبرعات 445,576 ريالًا.

تقييم الأوضاع

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعلن أنه سيقيم الأوضاع في السودان ميدانيًا تمهيدًا لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وذلك بعد ساعات من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، وبين أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.

توجيه القيادة

وفي وقت سابق قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة: إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

منصة ساهم

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق “ساهم” أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكدًا أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعيًا الجميع إلى التبرع عبر منصة “ساهم” لأشقائهم في السودان.